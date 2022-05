Milan, Sala apre all'ipotesi maxi schermo in piazza Città di Lombardia per i tifosi (Di venerdì 20 maggio 2022) La proposta del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di posizionare in piazza Città di Lombardia il maxi schermo per permettere ai tifosi del Milan di vedere la partita domenica 'per ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) La proposta del presidente della Regione, Attilio Fontana, di posizionare indiilper permettere aideldi vedere la partita domenica 'per ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Festa scudetto, Sala apre all'ipotesi maxi schermo in piazza Città di Lombardia per i tifosi del #Milan - leggoit : Festa scudetto, Sala apre all'ipotesi maxi schermo in piazza Città di Lombardia per i tifosi del #Milan - YBah96 : RT @sportface2016: #SassuoloMilan, #Sala: 'Per maxischermo deve essere il #Milan a fare richiesta, l'ho spiegato a #Scaroni' - ultimora_pol : #Italia Sale sul palco il calciatore Giuseppe Incocciati, ex Milan ed ex Napoli, accolto dagli applausi della sala. @ultimora_pol24 - AndreSuspended_ : RT @sportface2016: #SassuoloMilan, #Sala: 'Per maxischermo deve essere il #Milan a fare richiesta, l'ho spiegato a #Scaroni' -