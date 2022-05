Advertising

sportli26181512 : Mihajlovic conferma: 'Cessione di Arnautovic? Se arrivano i soldi...' VIDEO: Nel corso dell'ultima conferenza stamp… - ganassa_ : @90ordnasselA Giulini tra i primi della lista. Questa stagione in ogni caso ci conferma che a differenza di tutti g… -

Alfredo Pedullà

Bologna, occasione per Kasius Anche la squadra dinon dovrebbe cambiare molto pur ... Davanti invece si va verso lain blocco del quadrilatero "magico" con Scamacca punta di ...... nonostante una partita giocata in ciabatte o quasi, che ha fatto infuriare anche. ... poi c'era stato un lungo stallo che aveva fatto pensare a unadello stesso Bigon (nonostante la ... Mihajlovic conferma le nostre indiscrezioni: "Arnautovic potrebbe andare via" Quello che succede succede. Poi c'è stata la partita con il Venezia dove abbiamo pagato e con il Sassuolo la squadra ha proprio spento l'interruttore. La società li vuole aggregare con la prima squadr ...Futuro Bologna, domani pomeriggio si chiude la stagione dei rossoblu che saranno in trasferta a Marassi contro il Genoa. Poi ci sarà il via alla rivoluzione.