KJ Apa di Riverdale deluso dalla cancellazione ma promette un finale di stagione “tra Harry Potter e Stranger Things” (Di venerdì 20 maggio 2022) KJ Apa di Riverdale non nasconde di essere piuttosto triste per la fine della serie tv. Il teen drama della CW, infatti, è stato confermato per una settima e ultima stagione, che andrà in onda nel 2023. “Ero un po’ triste”, ammette il giovane attore in un’intervista video a TVLine. “Cerco di non pensarci, perché più ci penso, più diventa reale”. Però ammette: “Penso che molti di noi abbiano previsto che la settima stagione sarebbe stata l’ultima stagione”, osserva. “Quindi non è stata una sorpresa per me.” La sesta stagione, però, è ancora in onda negli Stati Uniti. In questa stagione, il personaggio di KJ Apa, Archie, ha scoperto di avere dei misteriosi poteri di super forza e invulnerabilità, che lo aiuteranno nella sua battaglia con la nuova nemesi Percival Pickens. “Spero che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) KJ Apa dinon nasconde di essere piuttosto triste per la fine della serie tv. Il teen drama della CW, infatti, è stato confermato per una settima e ultima, che andrà in onda nel 2023. “Ero un po’ triste”, ammette il giovane attore in un’intervista video a TVLine. “Cerco di non pensarci, perché più ci penso, più diventa reale”. Però ammette: “Penso che molti di noi abbiano previsto che la settimasarebbe stata l’ultima”, osserva. “Quindi non è stata una sorpresa per me.” La sesta, però, è ancora in onda negli Stati Uniti. In questa, il personaggio di KJ Apa, Archie, ha scoperto di avere dei misteriosi poteri di super forza e invulnerabilità, che lo aiuteranno nella sua battaglia con la nuova nemesi Percival Pickens. “Spero che ...

