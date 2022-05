Inter: infrazione al piede, Gagliardini salta la Sampdoria (Di venerdì 20 maggio 2022) Niente Sampdoria per Gagliardini, che durante l'allenamento del mattino ha accusato un'infrazione al piede sinistro. L'ex Atalanta non sarebbe stato titolare, ma giusto nell'ultima uscita a Cagliari ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 20 maggio 2022) Nienteper, che durante l'allenamento del mattino ha accusato un'alsinistro. L'ex Atalanta non sarebbe stato titolare, ma giusto nell'ultima uscita a Cagliari ...

