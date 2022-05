Incidente asilo | migliorano le condizioni mediche per le bimbe ferite

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 maggio 2022) L'Aquila - Sono in costante miglioramento ledi due bambine di circa 4 anni, tra i feriti nell'nell'dell'Aquila, dove un'auto ha sfondato la recinzione esterna travolgendo un gruppo di bimbi che stava giocando in giardino. Le piccole sono ricoverate da mercoledì pomeriggio presso la terapia intensiva pediatrica del policlinico Gemelli di Roma, dove proseguono le cure. È quanto si apprende dallo stesso ospedale, dal quale viene fatto sapere che le duestanno rispondendo bene ai trattamenti in corso. leggi tutto