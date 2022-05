Ghali, Marracash e la “figura di m…” di Salvini in Polonia (Di venerdì 20 maggio 2022) Salvini unisce quello che la scena rap ha diviso (prima di chiarimenti e nuove collaborazioni). Durante la presentazione del suo nuovo disco, Ghali – già protagonista di uno scontro a distanza con il leader della Lega sulle tribune dello Stadio San Siro di Milano durante il derby dello scorso novembre – è tornato a parlare del segretario del Carroccio. In particolare ha fatto riferimento a quella figuraccia mondiale nel teatro della città polacca di Przemy?l, quando il sindaco mostrò quella famosa maglia pro-Putin indossata dall’ex Ministro degli Interni in più occasioni. E nel dare un giudizio su quelle immagini, il 28enne milanese sceglie di affidarsi alle parole di un suo collega, Marracash, con cui in passato c’erano state alcune frizioni. Ghali contro Salvini cita le parole di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022)unisce quello che la scena rap ha diviso (prima di chiarimenti e nuove collaborazioni). Durante la presentazione del suo nuovo disco,– già protagonista di uno scontro a distanza con il leader della Lega sulle tribune dello Stadio San Siro di Milano durante il derby dello scorso novembre – è tornato a parlare del segretario del Carroccio. In particolare ha fatto riferimento a quellaccia mondiale nel teatro della città polacca di Przemy?l, quando il sindaco mostrò quella famosa maglia pro-Putin indossata dall’ex Ministro degli Interni in più occasioni. E nel dare un giudizio su quelle immagini, il 28enne milanese sceglie di affidarsi alle parole di un suo collega,, con cui in passato c’erano state alcune frizioni.controcita le parole di ...

