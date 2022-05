Genoa, Blessin: “Faremo di tutto per tornare in A. Non mi tiro indietro, sulla B…” (Di venerdì 20 maggio 2022) Le dichiarazioni del tecnico del Genoa, Alexander Blessin in seguito alla storica retrocessione in Serie B dei rossoblù, affrontando il tema riguardante il suo futuro Leggi su mediagol (Di venerdì 20 maggio 2022) Le dichiarazioni del tecnico del, Alexanderin seguito alla storica retrocessione in Serie B dei rossoblù, affrontando il tema riguardante il suo futuro

Advertising

Mediagol : Genoa, Blessin: “Faremo di tutto per tornare in A. Non mi tiro indietro, sulla B…” - sportli26181512 : Genoa, Blessin: 'Sono dentro al progetto al 100%. Daremo tutto per i tifosi' - sscalcionapoli1 : Genoa, Blessin: “Bene col Napoli per mezz’ora, poi abbiamo avuto difficoltà col caldo” - CalcioPillole : Il tecnico del #Genoa ha parlato della sfida che dovrà affrontare con i Grifoni, vista la retrocessione in #SerieB.… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Genoa: Blessin, resto per tornare in serie A Tecnico rossoblù, sono pronto per progetto a lunga scadenza -