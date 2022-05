Facciamo chiarezza sul vaiolo delle scimmie: origine, contagio, incubazione e decorso (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag — Il vaiolo delle scimmie è la prossima infezione di cui dovremo preoccuparci? E’ ancora presto per dirlo. Per ora sappiamo che si tratta di una malattia infettiva causata da un virus diffuso in Africa nei primati e in alcuni roditori, soprattutto in Ghana e Nigeria. Stabdo a quanto riportato dal Cdc, il centro americano per la prevenzione delle malattie infettive, l’origine di questo agente patogeno è ancora sconosciuto ma dipende sempre dalla promiscuità uomo-animale e l’infezione non avrebbe niente a che fare con il vaiolo umano, molto più grave, eradicato nel mondo nel 1980: ne condividerebbe soltanto la «famiglia». Vediamo di fare chiarezza sugli interrogativi che globalmente ci si sta ponendo nelle ultime ore. vaiolo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag — Ilè la prossima infezione di cui dovremo preoccuparci? E’ ancora presto per dirlo. Per ora sappiamo che si tratta di una malattia infettiva causata da un virus diffuso in Africa nei primati e in alcuni roditori, soprattutto in Ghana e Nigeria. Stabdo a quanto riportato dal Cdc, il centro americano per la prevenzionemalattie infettive, l’di questo agente patogeno è ancora sconosciuto ma dipende sempre dalla promiscuità uomo-animale e l’infezione non avrebbe niente a che fare con ilumano, molto più grave, eradicato nel mondo nel 1980: ne condividerebbe soltanto la «famiglia». Vediamo di faresugli interrogativi che globalmente ci si sta ponendo nelle ultime ore....

