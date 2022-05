F1: Il Circuito de Catalunya, Spagna, es muy dificil! (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Circuito di Catalogna è un tracciato per competizioni a una ventina di chilometri a nord-est di Barcellona. Fiore all’occhiello del capoluogo catalano, l’impianto venne inaugurato per i Giochi Olimpici del 1992. È la sede del Gran premio di Spagna. Un tracciato molto complesso, la cui caratteristica predominante è la bontà del clima, che lo rende utilizzabile per le prove anche nei mesi invernali. Le scuderie lo usano molto per le sue curve nervose e i suoi lunghi rettilinei. Oltre che per le gare automobilistiche questo Circuito è noto anche per la prova del Motomondiale dal ‘92. Semplicemente Montemeló Lungo 4675m ha 16 incredibili curve il cui layaut può essere variato a seconda della gara della specialità in programma. Ci siamo subito innamorati della sua forma, con le due protuberanze contrapposte delle curve 3-4-5, da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 maggio 2022) Ildi Catalogna è un tracciato per competizioni a una ventina di chilometri a nord-est di Barcellona. Fiore all’occhiello del capoluogo catalano, l’impianto venne inaugurato per i Giochi Olimpici del 1992. È la sede del Gran premio di. Un tracciato molto complesso, la cui caratteristica predominante è la bontà del clima, che lo rende utilizzabile per le prove anche nei mesi invernali. Le scuderie lo usano molto per le sue curve nervose e i suoi lunghi rettilinei. Oltre che per le gare automobilistiche questoè noto anche per la prova del Motomondiale dal ‘92. Semplicemente Montemeló Lungo 4675m ha 16 incredibili curve il cui layaut può essere variato a seconda della gara della specialità in programma. Ci siamo subito innamorati della sua forma, con le due protuberanze contrapposte delle curve 3-4-5, da ...

Advertising

sportli26181512 : F1, Ferrari: il giro di Leclerc in bicicletta al circuito del Montmeló. VIDEO: Il giovedì in pista per prendere con… - larocri76 : RT @notiziasportiva: Il Circuito di Catalunya è il Regno di Hamilton.?????? #Formula1 #SpanishGP #LewisHamilton?? - notiziasportiva : Il Circuito di Catalunya è il Regno di Hamilton.?????? #Formula1 #SpanishGP #LewisHamilton?? - MickSchumi_IT : Buongiorno a tutti e buona Race Week! Finalmente sorridiamo al pensiero che, questa settimana, si correrà a Barcel… -