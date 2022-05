Elon Musk nell'occhio del ciclone per presunte molestie sessuali, lui nega tutto: "Attacchi politici" (Di venerdì 20 maggio 2022) La sua azienda SpaceX avrebbe pagato 250 mila dollari per coprire l'incidente Stando a quanto riporta Business Insider, nel 2018 l’azienda di Elon Musk, SpaceX, avrebbe insabbiato un caso di presunte molestie sessuali da parte del suo patron versando 250 mila dollari a un’assistente di volo affinché non parlasse. Musk ha già negato il tutto parlando di notizie e … Leggi su it.mashable (Di venerdì 20 maggio 2022) La sua azienda SpaceX avrebbe pagato 250 mila dollari per coprire l'incidente Stando a quanto riporta Business Insider, nel 2018 l’azienda di, SpaceX, avrebbe insabbiato un caso dida parte del suo patron versando 250 mila dollari a un’assistente di volo affinché non parlasse.ha giàto ilparlando di notizie e …

