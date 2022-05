Elisa De Panicis | selfie in palestra | l’attillato outfit mostra un corpo da paura

(Di venerdì 20 maggio 2022) Fisico mozzafiato e bellezza che lascia tutti senza parole,Deinsi scatta unallo specchio e manda il web in delirio, è un vero spettacolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Direttagoal.it

L'anno successivo è arrivato pure Valerio Pino ; nel 2015 è naufragataDe, nel 2016 invece il modello Mario D'Amico; nel 2017 Paola Caruso e nel 2019 Fabio Colloricchio . Nel 2020 ha ...Deha invece postato cuori e fiamme, mentre fra i commenti più "piaciuti" vi è quello dell'utente fatimajelieber, che ha scritto: "TI AMIAMO ZAUDITÙ". Un altro utente ha aggiunto: "... Elisa De Panicis, balletto bollente in perizoma: il pasto diventa rovente Fisico mozzafiato e bellezza che lascia tutti senza parole, Elisa De Panicis in palestra si scatta un selfie allo specchio e manda il web in delirio, è un vero spettacolo Elisa De Panicis nelle scorse ...Elisa De Panicis, in questi casi lo zoom deve essere applicato obbligatoriamente: il costume che indossa è alquanto esplosivo ...