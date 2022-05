È morto Guido Lembo | Roberto Alessi ricorda la sua Anema e Core

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il successo dell’se ne è andato. Qualcuno lo ha definito uno chansonnier napoletano. Non era né l’uno né l’altro, era solo, un pescatore mancato che con la chitarra, da ragazzo, suonava ai turisti della sua Capri portandoli in giro con il gozzo di famiglia. Poi aveva girato il L'articolo proviene da Novella 2000.

Si è spento, all'età di 75 anni,Lembo , il musicista e artista caprese fondatore della taverna Anema e Core, storico locale notturno a ridosso della famosa Piazzetta di Capri. Lembo ha combattuto fino alla fine una malattia ...Amico è un termine impegnativo. Spesso usato a sproposito. Ma per Luca Cordero di MontezemoloLembo,ieri dopo una lunga malattia , era davvero un "amico". Il manager apprende dal cronista la notizia della scomparsa dell'animatore della movida caprese. E resta un attimo in silenzio.Il fondatore dell'Anema e Core, il locale più esclusivo di Capri, si è spento in queste ore: il direttore di Novella ricorda Guido Lembo ...La vettura, guidata dalla vittima, per cause ancora da accertare, avrebbe sbandato ribaltandosi all'incrocio della strada con la rotonda ...