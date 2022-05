Cosa vedono e sentono i cani quando la tv è accesa (Di venerdì 20 maggio 2022) La televisione è accesa e il quadrupede di casa alza le orecchie, gira la testa e mostra, in diversi modi, interesse. È un caso o ha effettivamente notato quello che succede nello schermo e reagisce? La scienza ci dice che non è un caso: i cani non sono indifferenti alla televisione e, in generale, sono sensibili a quello che succede nel piccolo schermo. Un accenno a come funziona la vista dei cani Per gli umani la vista è il senso principale, per i cani no, addirittura è il terzo senso (anche se quando si tratta di capire chi hanno davanti si affidano comunque alla vista pur non vedendo bene). vedono bene da lontano e vedono molto meglio ciò che si muove rispetto che a ciò che è fermo, tanto che riescono a cogliere movimenti anche infinitesimali (di cui noi non ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 maggio 2022) La televisione èe il quadrupede di casa alza le orecchie, gira la testa e mostra, in diversi modi, interesse. È un caso o ha effettivamente notato quello che succede nello schermo e reagisce? La scienza ci dice che non è un caso: inon sono indifferenti alla televisione e, in generale, sono sensibili a quello che succede nel piccolo schermo. Un accenno a come funziona la vista deiPer gli umani la vista è il senso principale, per ino, addirittura è il terzo senso (anche sesi tratta di capire chi hanno davanti si affidano comunque alla vista pur non vedendo bene).bene da lontano emolto meglio ciò che si muove rispetto che a ciò che è fermo, tanto che riescono a cogliere movimenti anche infinitesimali (di cui noi non ...

