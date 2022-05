Barcelona | Dest offerto a un club

(Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo 90min.com il Barcellona haal Manchester United il terzinoro olandese Sergino, che non rientra nei piani di Xavi.

Advertising

Tebigeek

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio Leipzig - Rangers West Ham - Frankfurt Formazioni: Ter Stegen; Mingueza (61'), Eric García (L. de Jong 70'), Ronald Araújo, Jordi Alba; Gavi, Sergio ...BARCELLONA (3 - 4 - 3): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet;, Busquets, De Jong, Jordi Alba; ... Real Madrid vsTutto pronto per la grande sfida del Santiago Bernabeu in diretta dalle ... Schiaffo del Barcellona € 25 milioni di cartellino del prezzo sul difensore: rapporto - Tebigeek La selección de Estados Unidos dio a conocer el viernes su lista de 27 convocados para los amistosos de junio ante Uruguay y Marruecos, en la que destaca el regreso de Weston McKennie y las ausencias ...sus destinos están lejos del Barcelona. Estamos hablando de jugadores como Luuk, Adama, Braithwaite, Lenglet o Mingueza, que con casi certeza no continuarán la próxima temporada. Otros, como Memphis, ...