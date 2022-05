Auto sull’asilo | il papà di Tommaso morto a 4 anni | “Quella donna non ha colpa”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 20 maggio 2022) Intervistato da Repubblica, Patrizio D’Agostino, padre del piccolo(4), ha detto di non cercare vendetta perche è stata una fatalità. “La madre dei gemellini non c’entra nulla, non coviamo un senso di vendetta nei confronti di. Sarà disperata quanto noi, anche la sua vita in fondo è stata rovinata“, ha dichiarato l’uomo, parlando del terribile evento accaduto mercoledì pomeriggio alla scuola per l’infanzia Primo Maggio de L’Aquila. La, 38enne indagata per omicidio stradale, era andata a prendere le due gemelline all’asilo e ha lasciato per qualche minuto il bambino più grande nella Volkswagen Passat, l’che poi ha iniziato a muoversi da sola prendendo velocità, dato il piano inclinato del terreno, fino a schiantarsi nel ...