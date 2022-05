Auto su asilo, la conducente: "Errore umano, marcia tolta inavvertitamente" (Di venerdì 20 maggio 2022) È durato circa un'ora e mezza l’interrogatorio della donna 38enne la cui Auto ieri ha travolto alcuni bambini dell'asilo Primo Maggio a L'Aquila, provocando la morte del piccolo Tommaso D’Agostino di soli 4 anni e il ferimento di altri 5 piccoli tra... Leggi su today (Di venerdì 20 maggio 2022) È durato circa un'ora e mezza l’interrogatorio della donna 38enne la cuiieri ha travolto alcuni bambini dell'Primo Maggio a L'Aquila, provocando la morte del piccolo Tommaso D’Agostino di soli 4 anni e il ferimento di altri 5 piccoli tra...

