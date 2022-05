Anna Oxa denuncia la Rai e dice: “La Rai mi ha …” (Di venerdì 20 maggio 2022) Anna Oxa sembra aver fatto sapere nelle scorse ore di aver denunciato la Rai e che il prossimo 30 maggio ci sarà un’udienza al Tribunale. La nota cantante più famosa di tutti i tempi sembra che in queste ore abbia diffuso un post sulla sua pagina Facebook spiegando esattamente cosa è accaduto con l’azienda. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la cantante? Anna Oxa ha denunciato la Rai Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore la nota cantante abbia attraverso la sua pagina Facebook ha fatto sapere di aver denunciato la Rai. Il prossimo 30 maggio nello specifico dovrebbe tenersi un’udienza che vede coinvolti la stessa Anna Oxa, la Rai e Ballandi, ovvero la società che produce Ballando con le stelle.“Oxarte informa: il 30 Maggio presso il Tribunale civile di Roma ci sarà la ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 20 maggio 2022)Oxa sembra aver fatto sapere nelle scorse ore di averto la Rai e che il prossimo 30 maggio ci sarà un’udienza al Tribunale. La nota cantante più famosa di tutti i tempi sembra che in queste ore abbia diffuso un post sulla sua pagina Facebook spiegando esattamente cosa è accaduto con l’azienda. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la cantante?Oxa hato la Rai Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore la nota cantante abbia attraverso la sua pagina Facebook ha fatto sapere di averto la Rai. Il prossimo 30 maggio nello specifico dovrebbe tenersi un’udienza che vede coinvolti la stessaOxa, la Rai e Ballandi, ovvero la società che produce Ballando con le stelle.“Oxarte informa: il 30 Maggio presso il Tribunale civile di Roma ci sarà la ...

