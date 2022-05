Ultime Notizie – Diritto di recesso vale anche online: le regole (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Diritto di recesso relativo ad un acquisto online o in negozio consente al consumatore di sciogliere in modo unilaterale un contratto senza addurre particolari motivazioni e, per tale motivo, è spesso chiamato anche Diritto di ripensamento. Si tratta di una facoltà eccezionale, che deroga alle regole generali, ed è posta a tutela della parte contraente che si trova in una posizione di debolezza rispetto all’altra. Proprio per tale ragione il Diritto di recesso disciplinato dal codice del consumo è esercitabile solo in casi particolari, predeterminati dalla legge ricorda Studio Cataldi. Quando è previsto il Diritto di recesso Il Diritto di recesso unilaterale disciplinato dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Ildirelativo ad un acquistoo in negozio consente al consumatore di sciogliere in modo unilaterale un contratto senza addurre particolari motivazioni e, per tale motivo, è spesso chiamatodi ripensamento. Si tratta di una facoltà eccezionale, che deroga allegenerali, ed è posta a tutela della parte contraente che si trova in una posizione di debolezza rispetto all’altra. Proprio per tale ragione ildidisciplinato dal codice del consumo è esercitabile solo in casi particolari, predeterminati dalla legge ricorda Studio Cataldi. Quando è previsto ildiIldiunilaterale disciplinato dal ...

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - junews24com : Juventus Women, è UFFICIALE: rinnova anche Pedersen. Il comunicato - - ilfaroonline : Guerra in Ucraina, Draghi: “Ho detto a Biden che la priorità è far ripartire i negoziati” - comunetn : “Ci sto? Affare fatica” ?? Progetto rivolto ai giovani che durante l’estate vorranno prendersi cura della propria c… - RedazioneDedalo : Gagliano -