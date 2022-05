U&D, segnalazione su un cavaliere e Maria mette le cose in chiaro (Di giovedì 19 maggio 2022) Fari puntati sul cavaliere Gianluca Scuotto che, nella puntata del 19 maggio di Uomini e Donne, è finito nel mirino di una certa segnalazione. Il cavaliere sarebbe stato pizzicato in un locale della provincia di Chieti insieme ad un'altra donna. Quello che non è passato inosservato è stato l'atteggiamento di questi due che hanno portato la segnalatrice a rivolgersi prontamente alla redazione del celebre dating show di Canale 5. Davanti a queste 'accuse' Gianluca ha reagito, dapprima negando di essere stato in quel ristorante, per poi ammettere di esserci stato ma con dei parenti. Ad un certo punto Maria ha deciso di mettere le cose bene in chiaro! Una signora telefona a Maria De Filippi: caos a Uomini e Donne Tutto è partito con ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 19 maggio 2022) Fari puntati sulGianluca Scuotto che, nella puntata del 19 maggio di Uomini e Donne, è finito nel mirino di una certa. Ilsarebbe stato pizzicato in un locale della provincia di Chieti insieme ad un'altra donna. Quello che non è passato inosservato è stato l'atteggiamento di questi due che hanno portato la segnalatrice a rivolgersi prontamente alla redazione del celebre dating show di Canale 5. Davanti a queste 'accuse' Gianluca ha reagito, dapprima negando di essere stato in quel ristorante, per poi amre di esserci stato ma con dei parenti. Ad un certo puntoha deciso dire lebene in! Una signora telefona aDe Filippi: caos a Uomini e Donne Tutto è partito con ...

