Ucraina | Mosca espelle cinque diplomatici portoghesi | ' persone non gradite'

(Di giovedì 19 maggio 2022) Proseguono ale espulsioni distranieri in risposta a quelle disposte in diversi Paesi nei confronti dirussi dopo la guerra in. Oggi la Russia ha annunciato l '...

Advertising

TgLa7 : #Ucraina: Mosca espellera' 24 diplomatici italiani - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca annuncerà all'ambasciatore italiano Giorgio Starace la decisione di espellere 24 diplomatici italia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier della Finlandia, Sanna Marin, è arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Cons… - Frances85708051 : @Cappellin_R @jacopo_iacoboni Siam sempre lì: l’Ucraina di Zelensky, con tutte le sue criticità (in buona parte las… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Mosca è pronta a riprendere i colloqui. Rudenko: “Quel che più conta è che ci siano cose da discutere”. Zelensky: “L’Uc… -

... e rivolgendo un appello alla Russia : "'deve consentire l'esportazione sicura del grano ... Sono stato in stretto contatto su questo tema con Russia,, Turchia, Usa, Ue e altri Paesi chiave ...... con l'aiuto della Transnistria, chiudere del tutto l'accesso al mare all'. Non che per ... Perdite Analisti britannici ripetono cheavrebbe perso un terzo delle truppe inviate oltre il ...Il Senato, questa mattina, ha ospitato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dopo la sua informativa sull’Ucraina è seguito un dibattito, che si è svolto all’indomani della dismissione della pres ...Matteo Salvini ha fatto tre proposte concrete utili a suo dire per raggiungere la pace in Ucraina: tra queste la richiesta a Putin di un cessate il fuoco.