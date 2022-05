Salernitana-Udinese | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @Udinese_1896 | #Silvestri si è operato: il comunicato ?? - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - TibbeLaMaestro : @AndreCardi Torino - Roma 1-1 Genoa - Bologna 0-1 Atalanta - Empoli 3-0 Fiorentina - Juventus 2-1 Lazio - Verona 2-… - giakka_torino : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @realpeppons @MMoretti24 @FantaCons @HyboriaLeague @AssetAsteria… - salca74 : @AndreCardi Torino -Roma 1-1 Genoa - Bologna 2-2 Atalanta- Empoli 3-1 Fiorentina- Juventus 1-0 Lazio- Verona 2-1… -

...su Dazn) Spezia - Napoli (domenica ore 12.30 in diretta su Dazn) Inter - Sampdoria (domenica ore 18 in diretta su Dazn) Sassuolo - Milan (domenica ore 18 in diretta su Dazn)(...... Andreas Mies - Simone Bolelli, Fabio Fognini 1 - 2 Visualizza Internazionali BNL d'Italia CALCIO - SERIE A 15:00 Empoli -1 - 1 18:00 Verona - Torino 0 - 1 18:00- Spezia 2 - 3 ...L’Udinese all’ultima giornata affronta la Salernitana e lo farà senza Silvestri. Il portiere dei friulani fuori per infortunio L’Udinese perde il portiere Marco Silvestri per il prossimo match contro ...a tre giorni dal match contro l’Udinese da vincere per dipendere dal proprio destino e restare in Serie A, Sky Sport ha intervistato Daniele Iervolino, proprietario della Salernitana. Le sue ...