Roma | Il Messaggero | “Mou senza freni per vincere la finale”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 19 maggio 2022), IL- Come scrive il quotidiano Ilin questione ad oggi la squadraè totalmente incentrata su ladi Conference. Il grande ambiente dellaè davvero una mina vagante con tanta pressione per ladi coppa, Anche le parole di Mou caraicano l’ambiente. Per chi non potrà essere in Albania la società giallorossa ha aperto lo stadio con tanto di maxi schermo per poter davvero fare gruppo e coesione anche tra tifosi che oggi non aspettano altro che il giorno dellaper poter davvero sognare didopo anni in Europa. Questa mattina Ilsi proietta alladi Conference League che attende lacontro il Feyenoord, ...