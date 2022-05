Rinnovo Mertens: i dubbi aumentano, arrivano messaggi in codice (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Napoli si appresta a chiudere la stagione 2021/22 nel match con lo Spezia, ma oramai gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. Il terzo posto è blindato da qualsiasi assalto della Juventus che ha sei punti di svantaggio. Ed allora bisogna guardare al futuro, magari al Rinnovo di Mertens che il Napoli non ha ancora chiarito, con De Laurentiis che ha aumentato i dubbi. La visita del 26 aprile da parte del presidente a casa Mertens, aveva fatto pensare ad una trattativa in discesa, mentre le parole di De Laurentiis a Castel Volturno alla presentazione del ritiro di Dimaro, hanno acceso molti dubbi. L’offerta del Napoli è chiara 1,5 milioni di euro a stagione, non si faranno deroghe. Quindi se Mertens vuole restare dovrà decurtarsi di molto l’ingaggio (circa 4 milioni di euro). Un passo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Napoli si appresta a chiudere la stagione 2021/22 nel match con lo Spezia, ma oramai gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. Il terzo posto è blindato da qualsiasi assalto della Juventus che ha sei punti di svantaggio. Ed allora bisogna guardare al futuro, magari aldiche il Napoli non ha ancora chiarito, con De Laurentiis che ha aumentato i. La visita del 26 aprile da parte del presidente a casa, aveva fatto pensare ad una trattativa in discesa, mentre le parole di De Laurentiis a Castel Volturno alla presentazione del ritiro di Dimaro, hanno acceso molti. L’offerta del Napoli è chiara 1,5 milioni di euro a stagione, non si faranno deroghe. Quindi sevuole restare dovrà decurtarsi di molto l’ingaggio (circa 4 milioni di euro). Un passo ...

