Qatar 2022, svolta epocale per le designazioni arbitrali: succederà per la prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia dei mondiali sono state selezionate 6 donne per far parte della lista dei direttori di gara, 3 arbitri e 3 guardalinee. Svolta epocale questa: la francese Stephanie Frappart, che aveva già arbitrato ad Euro 2020, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita sono le tre donne selezionate per arbitrare le partite a Qatar 2022. Neuza Back dal Brasile, Karen Díaz Medina dal Messico e Kathryn Nesbitt dagli Stati Uniti invece sono tra i 69 assistenti.

Pierluigi Collina ha commentato così la scelta: "Siamo molto felici di essere stati in grado di chiamare delle donne, per la prima volta nella storia dei mondiali."

