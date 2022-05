Pioli è il miglior allenatore del mese di maggio | premio col Sassuolo

(Di giovedì 19 maggio 2022) per il tecnico del Milan IlCoach Of The Month diè stato assegnato all’del Milan Stefano. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di– Milan, in programma domenica 222022 alle ore 1 8.00 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia. Ilè stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35 a alla 37 a della Serie A TIM 2021 /2022. «ln tutto il campionato, ma soprattutto nel momento decisivo della ...

Advertising

CalcioNews24 : #Milan, #Pioli è l'allenatore del mese - junews24com : Serie A, eletto il miglior allenatore del mese di maggio - - news_mercato_ : #SerieA, Stefano #Pioli ha vinto il premio come miglior allenatore del mese di maggio #Milan - surfasport : ???? SERIE A: PIOLI MIGLIOR ALLENATORE DI MAGGIO ?? Oltre al premio di #MVP, da questa stagione viene assegnato anche… - Cucciolina96251 : RT @LucaManinetti: ?? Anche mister #Pioli premiato come il miglior allenatore del mese di maggio. Verrà premiato prima di #SassuoloMilan -

Secondo molti la rosa di Stefanonon è costituita da grandi campioni, bensì da ottimi ... Per tale motivo la Lega Serie A lo ha ufficialmente premiato oggi come ' Player of the Month ' -...Una fatica che permetterà adi schierare lasquadra possibile anche nell'ultimo atto a Reggio Emilia.Va a loro lo scettro di migliori del mese in A. Ma il trofeo più importante si gioca al Mapei… Il premio Coach Of The Month di maggio è stato dunque assegnato all’allenatore del Milan Stefano Pioli.Prima di far entrare nel vivo i discorsi, però, c'è un'altra missione da compiere: testa allo scudetto e al Sassuolo, Krunic si candida per essere protagonista nell'ultimo atto del campionato IDEA RIN ...