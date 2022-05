Petrolio: avvio in rialzo, Wti a 110,02 dollari (+0,39%) (Di giovedì 19 maggio 2022) avvio di giornata in rialzo per il Petrolio. Il Wti è trattato a 110,02 dollari al barile (+0,39%), il Brent a 110,16 (+0,96%). . 19 maggio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022)di giornata inper il. Il Wti è trattato a 110,02al barile (+0,39%), il Brent a 110,16 (+0,96%). . 19 maggio 2022

Advertising

freesoul978 : Petrolio: avvio in rialzo, Wti a 110,02 dollari (+0,39%): Brent trattato a 110,16 (+0,96%) - fisco24_info : Petrolio: avvio in rialzo, Wti a 110,02 dollari (+0,39%): Brent trattato a 110,16 (+0,96%) - classcnbc : #UPDATE - borse europee in rosso a metà pomeriggio ????-0,4% ????-0,8% ????-0,6% ????-0,4% #Petrolio in rialzo, #Wti sui… - infoiteconomia : Borsa: Europa verso avvio negativo dopo dati Cina, giu' petrolio e gas - Il Sole 24 ORE - TrasportoEuropa : RT @ansa_economia: Petrolio: avvio in rialzo, Wti a 107,5 dollari al barile. Brent sale a 109,11 dollari #ANSA -