Nunzio Stancampiano | la confessione su Amici21

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il pupillo di Raimondo Todaro confessa di aver pensato alla vittoria di. Ecco le sue dichiarazioni e la reazione del web Ilche è entrato ad Amici era esuberante, troppo convinto. Ero troppo sicuro di me. Adesso se magari ballo male lo dico, sono autocritico. Di quella scuola mi mancano un po’ tutti, ma in particolar modo Alessandra Celentano. Non averla a casa a punzecchiarmi mi manca. Vincere Amici? All’inizio non ci pensavo, vivevo a puntata. Poi il gioco si è fatto duro e quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare e più duri di me non ce ne sono. L’ho pensato più volte e l’ho sognato. L’ho immaginato. Queste le dichiarazioni di, il ballerino diche in pochi mesi è riuscito a conquistare il cuore di pubblico, media e fan. Il pupillo di Raimondo Todaro confessa quindi di aver ...