Napoli | Santacroce | “Dal calciomercato si capiranno le sorti della squadra Fabian sembra arrivato a fine percorso”

(Di giovedì 19 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex difensore del. Sul suo“Era bello quel, era divertente e che non ti faceva mai capire nulla. Non sapevi mai come potesse finire la partita. Eravamo bravi ad essere sempre pericolosi fino all’ultimo, eravamo imprevedibili. Questo è successo poco quest’anno ma ricordo la partita con la Lazio, quella è stata una grande emozione.” Sull’addio di Insigne e ilche verrà “Dipenderà molto da quel che succederà nel, da quello siledelche verrà. Sarà sicuramente competitivo, ma ...

Advertising

allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con Supergoal all'indomani di Napoli-Genoa. Vi proponiamo la trasmissione andata in onda su Tv L… - zazoomblog : Napoli l’ex Santacroce sponsorizza Cavani: “Ci ho parlato a telefono mi sembra un venticinquenne” - #Napoli… - zazoomblog : Santacroce svela: “Ho sentito Cavani al telefono” poi la frase sul ritorno a Napoli! - #Santacroce #svela:… - gilnar76 : Santacroce svela: “Ho sentito Cavani al telefono”, poi la frase sul ritorno a #Napoli! #Forzanapoli #Napolicalcio… -

AreaNapoli.it

AlessandroPER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Dalla Francia: anche il PSG piomba su Koulibaly Valcareggi: "Ilsenza Spalletti avrebbe fatto peggio" CONTENUTI EXTRA ...Anche l'ex dofensore delFabianosi espresso circa un ritorno di Cavani ai microfoni di Tribuna Sport, programma in onda sulla emittente Televomero: Tutte le news sul calciomercato e sul... Santacroce: 'Fabian ai titoli di coda. Osimhen Ha penalizzato il gioco del Napoli' "Sul piano del gioco, da quando c'è Osimhen, il Napoli ha subito un grosso calo, perché l'ex Lille attacca la porta in maniera poco tattica". Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di 1 ...Ecco quelli di oggi: Giuseppe Incocciati (ex calciatore Milan e Napoli), Stefano Conte (Fcs sport & fitness ), Fabiano Santacroce (ex calciatore Napoli) e Corrado Orrico (Ex allenatore Inter). GIUSEPP ...