Milano, ladri di furgone sprint: in due minuti cambiano la centralina, partono e fuggono (Di giovedì 19 maggio 2022) Erano la coppia perfetta del furto, capaci di scappare a bordo di un furgone o una vettura in due minuti. Ma l'altro giorno la loro 'maestria' è stata bloccata. I carabinieri di Sesto San Giovanni ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022) Erano la coppia perfetta del furto, capaci di scappare a bordo di uno una vettura in due. Ma l'altro giorno la loro 'maestria' è stata bloccata. I carabinieri di Sesto San Giovanni ...

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Rubavano furgoni in soli 26 secondi: il video dei ladri in azione - RedazioneLaNews : #Milano I ladri che rubavano in 26 secondi e le officine amiche per far sparire i pezzi - TuttoSuMilano : #Milano, i #ladri di furgoni superveloci: cambio di centralina, messa in moto e fuga in meno di un minuto - Yogaolic : #Milano I ladri che rubavano in 26 secondi e le officine amiche per far sparire i pezzi - SettenewsWeb : E' successo nei giorni scorsi a Sesto San Giovanni: i Carabinieri hanno arrestato due uomini, di 51 e 53 anni, con… -