Milan | Origi a un passo

cmdotcom : #Milan , tutto fatto per #Origi : fissate le visite mediche - DiMarzio : .@acmilan su Divock #Origi: formalizzato l'interesse per l'attaccante in scadenza con il @LFC - AlfredoPedulla : #Origi-#Milan: ora ci siamo tutti. Prossimi giri #Botman e #RenatoSanches. Buonanotte e buona domenica - Matteo11290351 : RT @86_longo: ? #Origi 100%, visite mediche con il Milan dopo la finale di #ChampionsLeague ???? - MarcelloLhippy : @dronelaoc @marco_rogerio_ Calcolando che Chiesa rientrerà a pieno a inizio 2023, quindi giocherà Morata. Secondo m… -

Maldini e Massara hanno raggiunto l'intesa con l'entourage di Divock, centravanti classe 1995 in uscita dal Liverpool . Illo prenderà a parametro zero, visto che il centravanti al 30 ...L'attaccante del Liverpool classe 1995 Divockè ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore deldi Stefano Pioli. Il suo contratto coi Reds è in scadenza il 30 giugno, e ormai sembra che la trattativa, riporta The Athletic , sia ...Milan-Origi è tutto fatto: manca poco all'annuncio ufficiale Nuovo rinforzo in vista per il Milan. Da tempo ormai si parla del probabile arrivo di Divock ...Dopo la fine della stagione il giocatore effettuerà la visite mediche con il Milan e firmerà il contratto. Per Divok Origi al Milan ora è solo questione di tempo. Il primo acquisto del mercato estivo ...