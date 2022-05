Marchetti: «Berardi andrà via da Sassuolo e Napoli può essere una soluzione» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il giornalista di Sky parla del futuro di Domenico Berardi: «Berardi andrà via da Sassuolo e Napoli può essere una soluzione» Intervistato da Radio Marte, Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha parlato del futuro di Berardi. «Berardi andrà via da Sassuolo e Napoli può essere una soluzione. Per sostituire Insigne non si può sperare che Kvaratskhelia sia un buon giocatore. Il Napoli vuole prendere giocatori validi, che possano diventare importantissimi in azzurro. Berardi quest’anno può fare il salto di qualità, il Sassuolo è bottega carissima e lo stesso calciatore non credo ti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il giornalista di Sky parla del futuro di Domenico: «via dapuòuna» Intervistato da Radio Marte, Luca, giornalista di Sky, ha parlato del futuro di. «via dapuòuna. Per sostituire Insigne non si può sperare che Kvaratskhelia sia un buon giocatore. Ilvuole prendere giocatori validi, che possano diventare importantissimi in azzurro.quest’anno può fare il salto di qualità, ilè bottega carissima e lo stesso calciatore non credo ti ...

