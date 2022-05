Malcolm X e il razzismo | avversari storici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 maggio 2022)X e il. Nemico giurato a cui il paladino dei diritti dei neri fece la guerra. Il 19 Maggio del 1925 nasceva il famoso portavoce della lotta del popolo afroamericano. Mai come in questo periodo storico la ricorrenza della sua nascita è un avvenimento importante e da tenere a mente.X: I diritti degli afroamericani come scelta di vitaX avrebbe compiuto oggi gli anni. Insieme a Martin Luther King è stato la figura di riferimento per molte minoranze etniche, che hanno trovato nelle sue parole forza per sopravvivere a soprusi dei suprematisti bianchi. Negli ultimi anni la morte di George Floyd, cittadino di colore barbaramente ucciso dall’agente Derek Chauvin durante un arresto, ha scoperchiato il vaso di pandora. Gran parte delcontinua ad essere ...