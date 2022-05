Luca Nardi, il primato del Next Gen che sogna il Roland Garros (Di giovedì 19 maggio 2022) Senza la scalata da record di Carlos Alcaraz, si parlerebbe molti di più di Luca Nardi. Il diciottenne pesarese, numero 200 del mondo con un best ranking di 198, è l'unico giocatore tra i primi 300 ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Senza la scalata da record di Carlos Alcaraz, si parlerebbe molti di più di. Il diciottenne pesarese, numero 200 del mondo con un best ranking di 198, è l'unico giocatore tra i primi 300 ...

Advertising

MercRF : RT @Elia_Amat: Domani Luca #Nardi non prima delle 13 e #Zeppieri intorno alle 12.00 ! #RolandGarros Quali 3T! ???? Forza - sluchetti : RT @lorenzofares: Al primo tentativo di entrare in un main draw Slam, Luca #Nardi ???? potrà giocarsi il match decisivo. Battuto al #RolandG… - Elia_Amat : Domani Luca #Nardi non prima delle 13 e #Zeppieri intorno alle 12.00 ! #RolandGarros Quali 3T! ???? Forza - Fabrizi68035356 : RT @WeAreTennisITA: ZEPPIERI E NARDI AVANZANO AL #RG22???? Luca Nardi, al primo tentativo di entrare in un main draw Slam, batte Paul Jubb pe… - OutsiderGW : RT @WeAreTennisITA: ZEPPIERI E NARDI AVANZANO AL #RG22???? Luca Nardi, al primo tentativo di entrare in un main draw Slam, batte Paul Jubb pe… -