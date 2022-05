L’avete riconosciuta? E’ stata con un famoso presentatore – la figlia è identica a lei

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 19 maggio 2022) Oggi è una grande showgirl che raggiunge il traguardo dei 50 anni, ma da bambina era la copia esatta dellaoggi: siete riusciti a riconoscerla? L’abbiamo conosciuta a Non è la Rai, l’iconico programma di Gianni Boncompagni che ha lanciato la carriera di tantissime donne del mondo dello spettacolo. Dopo la parentesi come Velina a Striscia la Notizia, poi, è riuscita a imporsi come volto televisivo negli anni Novanta e agli inizi degli anni Duemila, periodo nel quale arriva a condurre eventi legati al cinema e alla moda e viene apprezzata come speaker radiofonica. Nel 2016, invece, ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip come concorrente, arrivando quinta in semifinale. Ha fatto tanto parlare di sé anche per la sua relazione con uno dei conduttori più amati della TV italiana. Oggi, finalmente, è diventata mamma, da sempre uno ...