La parabola del “Vecchio figlio” | detestare il padre per poi diventare come lui

(Di giovedì 19 maggio 2022) Anche l’arte ormai è così, gratta e vinci, mordi e fuggi, scrivi e pubblica, perché bisogna stare sempre sulla scena, occupare l’attenzione, evitare in ogni modo il rischio di essere messi da parte, dimenticati. Ma per fortuna ci sono anche altri percorsi, gestazioni lente, lentissime, scrittori che impiegano decenni a partorire il testo definitivo, e correggono, cancellano, aggiungono, limano, buttano, riprendono, e quel cantiere può rimanere aperto per un tempo quasi infinito, perché l’insoddisfazione non permette ancora di concludere l’opera e di gettarla in pasto al mondo. Luciano Allamprese ha scritto e riscritto per quasi trent’anni questo libro, “Il”. Certo, ci sono stati lunghi periodi in cui il romanzo è stato messo da parte, ma quelle pagine inesorabilmente si sono riaperte, hanno preteso di arrivare alla versione definitiva, ...