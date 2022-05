Guerra Ucraina, Draghi: “Far ripartire con forza negoziati” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo raggiungere il prima possibile il cessate il fuoco e far ripartire i negoziati, ho condiviso questo con il presidente Biden”. Così il premier Mario Draghi, nel corso della informativa al Senato “sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina”. “Ho riscontrato – ha detto con riferimento al suo viaggio negli Usa – apprezzamento per solidità della posizione italiana, che ci permette di essere in prima linea, senza ambiguità, con la ricerca per la pace”. “Il costo in vite umane dell’invasione” da parte della Russia “è terribile”, ha sottolineato Draghi. “Sono state trovate nuove fosse comuni, fosse comuni nei dintorni di Mariupol e Kiev dopo quella scoperte in altri luoghi lasciati dai russi” come Bucha, ha aggiunto affermando: “Siamo all’85esimo giorno di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo raggiungere il prima possibile il cessate il fuoco e far, ho condiviso questo con il presidente Biden”. Così il premier Mario, nel corso della informativa al Senato “sugli sviluppi del conflitto tra Russia e”. “Ho riscontrato – ha detto con riferimento al suo viaggio negli Usa – apprezzamento per solidità della posizione italiana, che ci permette di essere in prima linea, senza ambiguità, con la ricerca per la pace”. “Il costo in vite umane dell’invasione” da parte della Russia “è terribile”, ha sottolineato. “Sono state trovate nuove fosse comuni, fosse comuni nei dintorni di Mariupol e Kiev dopo quella scoperte in altri luoghi lasciati dai russi” come Bucha, ha aggiunto affermando: “Siamo all’85esimo giorno di ...

