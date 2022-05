Giordano è sicuro: 'Inter, lo scudetto è impossibile. Decisivo il KO di Bologna' (Di giovedì 19 maggio 2022) Intervistato da Libero, l'ex calciatore, Bruno Giordano, non offre all'Inter alcuna speranza per lo scudetto. Queste le sue parole.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022)vistato da Libero, l'ex calciatore, Bruno, non offre all'alcuna speranza per lo. Queste le sue parole....

Advertising

sportli26181512 : Giordano è sicuro: 'Inter, lo scudetto è impossibile. Decisivo il KO di Bologna': Intervistato da Libero, l'ex calc… - agnello_sabrina : RT @Linus2007: @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Come si è comportato Speranza lo sappiamo tutti, e tutto sommato, guardando come hanno affron… - Vivi5586160939 : Giorgia sicuro di non aver esagerato? Addirittura Mario Giordano ???????????? - Linus2007 : @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Come si è comportato Speranza lo sappiamo tutti, e tutto sommato, guardando come han… - TecceFerdiNando : Devo ammetterlo. Nonostante non consideri Mario Giordano un bravo giornalista. Nonostante non lo consideri un bravo… -