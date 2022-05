Fatal Verona? Ecco cosa accadrà col Sassuolo | febbre-Milan | la profezia di Bruno Giordano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022)sa bene come si fa a vincere uno scudetto all'ultimo respiro, ma anche come si fa a perderlo. Nel biennio 1987 e 1988 l'ex attaccante di Lazio, Napoli e Bologna ha vissuto sulla propria pelle i due estremi emotivi - il paradiso e l'inferno, nei quali si può finire se c'è un tricolore in ballo a 90 minuti dal gong. Lo racconta nel libro Che vi siete persi... (Sperling&Kupfer), scritto con Salvatore Bagni., Kipling ideò un magnifico aforisma («Trattate la vittoria e la sconfitta, queste due bugiarde, allo stesso modo») che sintetizza questa giostra di turbamenti: leiprovò all'epoca? «Una magnifica euforia al momento di vincere il titolo del 1987. Pareggiando in casa 1-1 contro la Fiorentina, partita del primo gol in A di Baggio, vidi Napoli scoppiare in un delirio di felicità». L'anno ...