E ne sentiremo molto molto parlare. (Di giovedì 19 maggio 2022) Uno degli aspetti più sorprendenti che Virgil Abloh ci ha lasciato in eredità appartiene alla cultura pop ed è la possibilità (vista come assoluta opportunità) di connettere mondi apparentemente non correlati tra loro. La regola principale della sua grammatica è stata quella di mixare magistralmente subculture, generi e registri linguistici. Sovvertendo molte regole auto-imposte del fashion system è riuscito così ad aprire un nuovo varco, colmo di infinite possibilità. Quello di Virgil Abloh con Louis Vuitton e Nike, per esempio, era stato un progetto attesissimo che ora, nonostante il designer non sia più qui tra noi, trova una sua realizzazione. Ecco come. La vita, la carriera, lo stile di Virgil Abloh ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 maggio 2022) Uno degli aspetti più sorprendenti che Virgil Abloh ci ha lasciato in eredità appartiene alla cultura pop ed è la possibilità (vista come assoluta opportunità) di connettere mondi apparentemente non correlati tra loro. La regola principale della sua grammatica è stata quella di mixare magistralmente subculture, generi e registri linguistici. Sovvertendo molte regole auto-imposte del fashion system è riuscito così ad aprire un nuovo varco, colmo di infinite possibilità. Quello di Virgil Abloh con Louis Vuitton e Nike, per esempio, era stato un progetto attesissimo che ora, nonostante il designer non sia più qui tra noi, trova una sua realizzazione. Ecco come. La vita, la carriera, lo stile di Virgil Abloh ...

Advertising

obvae_ : RT @suscettibilee: tutti questi contenuti di oggi in realtà hanno molto accentuato la sua mancazione but domani sarà una bellissima giornat… - Sangiulia_ : RT @suscettibilee: tutti questi contenuti di oggi in realtà hanno molto accentuato la sua mancazione but domani sarà una bellissima giornat… - suscettibilee : tutti questi contenuti di oggi in realtà hanno molto accentuato la sua mancazione but domani sarà una bellissima gi… - MartinaDiGiov12 : RT @luigisglow: lui quando uscì carola: “non è finita tanto” lui nell’intervista: “ci sentiamo e ci sentiremo” fa capire che non si perde… - stupiddthought : RT @luigisglow: lui quando uscì carola: “non è finita tanto” lui nell’intervista: “ci sentiamo e ci sentiremo” fa capire che non si perde… -