Draghi minaccia la fiducia sul ddl concorrenza | partiti in subbuglio per l' accordo

(Di giovedì 19 maggio 2022) Marioha riunito il Consiglio dei ministri d'urgenza per mettere i puntini sulle i sul ddl. Se non si arriverà a unsul ddl laverrà messa sul testo base, altrimenti, nel caso si arrivasse ad unin commissione, verrà posta sul testo modificato, frutto dell'intesa. Lo avrebbe spiegato il premier ai ministri riuniti nel Cdm. "Nessuna ramanzina o strigliata", assicurano diversi ministri al termine della riunione. A parlare al termine del faccia a faccia è stato tra gli altri il ministro della Giustizia Andrea Orlando: “Chi mette a rischio il Pnrr per ragioni di propaganda elettorale, anche a fronte di una raggiunta intesa che tiene conto dei punti di vista delle categorie, si assume una enorme responsabilità in un momento come questo. Il Pd lavora prima ...

Il Tempo

Convocato Consiglio dei Ministri d'urgenza alle 18 per comunicazioni diE' durato circa 10 minuti il Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza da Marioper le 18 a Palazzo Chigi tra lo stupore dei Ministri. Potrebbe esserci il ddl concorrenza, con possibile fiducia, e il nodo balneari, sul tavolo del Cdm . La riforma della concorrenza, fermai ..."Il possibile rischio di una crisi alimentare dovuta al conflitto russo - ucrainola sicurezza di milioni di persone, come ha denunciato il Presidente Mariodurante l'informativa in ... Ucraina, Draghi tira dritto su Nato e armi, Conte sbotta e minaccia la crisi: la maggioranza traballa Mario Draghi ha riunito il Consiglio dei ministri d’urgenza per mettere i puntini sulle i sul ddl concorrenza. Se non si arriverà a un accordo sul ddl la fiducia verrà messa sul testo base, altrimenti ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha reso questa mattina ... di cereali nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d’Azov. La guerra in Ucraina minaccia la sicurezza alimentare di milioni di ...