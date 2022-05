Cremonese, Arvedi: «Non abbiamo pozzi di petrolio, punteremo sui giovani» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente della Cremonese Arvedi ha parlato del progetto grigiorosso in vista del prossimo campionato di Serie A Giovanni Arvedi, presidente della Cremonese, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del progetto grigiorosso per la prossima Serie A. EMOZIONE PROMOZIONE – «Ce ne sono stati molti altri di momenti “memorabili” nella mia vita, ma nessuno è stato emozionante e coinvolgente come questa promozione. Una grande e bella soddisfazione. Speriamo possa essere anche una positiva opportunità per la città di Cremona». SFIDA SCEICCHI E FONDI – «Certo, è vero: noi non abbiamo pozzi di petrolio. Alla mia tenera età non posso non essere anche riflessivo. È bene considerare con la dovuta saggezza i doni della Provvidenza e il rispetto che si deve ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente dellaha parlato del progetto grigiorosso in vista del prossimo campionato di Serie A Giovanni, presidente della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del progetto grigiorosso per la prossima Serie A. EMOZIONE PROMOZIONE – «Ce ne sono stati molti altri di momenti “memorabili” nella mia vita, ma nessuno è stato emozionante e coinvolgente come questa promozione. Una grande e bella soddisfazione. Speriamo possa essere anche una positiva opportunità per la città di Cremona». SFIDA SCEICCHI E FONDI – «Certo, è vero: noi nondi. Alla mia tenera età non posso non essere anche riflessivo. È bene considerare con la dovuta saggezza i doni della Provvidenza e il rispetto che si deve ...

