Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, gran festa all'Olimpico per annunciare che sarà maschio (Di giovedì 19 maggio 2022) Chiara Nasti e Mattia Zaccagni battono tutti con la festa organizzata allo stadio Olimpico di Roma per annunciare il sesso del figlio. Più americani che mai ormai tutti si lanciano in questi annunci ma il calciatore e l'influencer non hanno badato a spese e hanno affittato lo stadio, quello dove Zaccagni giocherà sabato 21 maggio contro il Verona. Hanno svelato che nascerà un maschietto e hanno festeggiato con parenti ed amici passando dai dolci ai palloncini, dai coriandoli ai pupazzi giganti per accogliere gli ospiti del loro singolare party. Ovviamente tutto doppio, tutto sia rosa che celeste per non rovinare la sorpresa. L'annuncio in campo ma ovviamente la Nasti e Zaccagni hanno festeggiato nella sala dentro la tribuna Montemario.

