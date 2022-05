Allarme “monkey pox” (Vaiolo delle scimmie), come si manifesta e quali sono i pericoli (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo stadio febbrile della malattia di solito dura da 1 a 3 giorni con sintomi che includono febbre, intenso mal di testa, linfoadenopatia (gonfiore dei linfonodi), mal di schiena, mialgia (dolore muscolare) e un'intensa astenia (mancanza di energia) Leggi su lastampa (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo stadio febbrile della malattia di solito dura da 1 a 3 giorni con sintomi che includono febbre, intenso mal di testa, linfoadenopatia (gonfiore dei linfonodi), mal di schiena, mialgia (dolore muscolare) e un'intensa astenia (mancanza di energia)

Advertising

lino4219 : RT @LaStampa: Allarme “monkey pox” (Vaiolo delle scimmie), come si manifesta e quali sono i pericoli - infoitsalute : Allarme “monkey pox” (Vaiolo delle scimmie), come si manifesta e quali sono i pericoli - LaStampa : Allarme “monkey pox” (Vaiolo delle scimmie), come si manifesta e quali sono i pericoli - nuova_venezia : Allarme “monkey pox” (Vaiolo delle scimmie), come si manifesta e quali sono i pericoli - messveneto : Allarme “monkey pox” (Vaiolo delle scimmie), come si manifesta e quali sono i pericoli: Lo stadio febbrile della ma… -