USA, manca il latte artificiale: i genitori non sanno come nutrire i neonati (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nelle stesse ore in cui i conservatori vogliono obbligare le donne a fare figli – cancellando la sentenza che rende legale l’aborto – molti genitori letteralmente non sanno come nutrire i propri figli neonati. Sembra un assurdo paradosso, invece è quello che sta avvenendo in questo momento negli Stati Uniti, dove da novembre dello scorso anno la carenza di latte artificiale si è aggravata di giorno in giorno, dando vita a una vera e propria crisi nazionale con scaffali vuoti e genitori disperati che guidano, a volte per ore e ore, per poter trovare la «formula» – questo il nome anglosassone – con cui dare da mangiare ai piccoli affamati. La scarsità di latte artificiale è stata scatenata principalmente da due fattori. ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nelle stesse ore in cui i conservatori vogliono obbligare le donne a fare figli – cancellando la sentenza che rende legale l’aborto – moltiletteralmente noni propri figli. Sembra un assurdo paradosso, invece è quello che sta avvenendo in questo momento negli Stati Uniti, dove da novembre dello scorso anno la carenza disi è aggravata di giorno in giorno, dando vita a una vera e propria crisi nazionale con scaffali vuoti edisperati che guidano, a volte per ore e ore, per poter trovare la «formula» – questo il nome anglosassone – con cui dare da mangiare ai piccoli affamati. La scarsità diè stata scatenata principalmente da due fattori. ...

