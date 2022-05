Umiliato il Parlamento. A Draghi va il record dei voti di fiducia. Siamo a 50 provvedimenti blindati. Raggiunto l’Esecutivo di Monti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mario Draghi è pronto a stracciare il record del suo collega e omonimo, Mario Monti. In materia di richieste di voti di fiducia, il presidente del Consiglio in carica sta sbaragliando l’ultimo baluardo della concorrenza. Con il decreto Ucraina bis salgono a quota 49 i voti di fiducia chiesti finora dall’Esecutivo Draghi Con l’annuncio della blindatura del decreto Ucraina bis alla Camera dei deputati, passaggio peraltro ampiamente previsto per evitare che il testo decadesse, salgono a quota 49 le fiducie chieste dall’ex numero uno della Banca centrale europea da quando ha preso il comando di Palazzo Chigi. Oggi sarà raggiunta la soglia “psicologica” di 50, con la fiducia chiesta sul decreto Riaperture al Senato. Una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Marioè pronto a stracciare ildel suo collega e omonimo, Mario. In materia di richieste didi, il presidente del Consiglio in carica sta sbaragliando l’ultimo baluardo della concorrenza. Con il decreto Ucraina bis salgono a quota 49 idichiesti finora dalCon l’annuncio della blindatura del decreto Ucraina bis alla Camera dei deputati, passaggio peraltro ampiamente previsto per evitare che il testo decadesse, salgono a quota 49 le fiducie chieste dall’ex numero uno della Banca centrale europea da quando ha preso il comando di Palazzo Chigi. Oggi sarà raggiunta la soglia “psicologica” di 50, con lachiesta sul decreto Riaperture al Senato. Una ...

