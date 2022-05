Ultime Notizie – Ucraina, Draghi: “Invio armi? Abbiamo aiutato Kiev a difendersi e continueremo a farlo” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Guerra Ucraina-Russia, sul proseguire nell’Invio di armi a Kiev, “noi vogliamo aiutare” il Paese “a difendersi, lo Abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo quando sarà necessario”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi. Si tratta di una decisione che vedi gli Stati membri dell’Ue “tutti insieme, è una decisione dell’Unione europea e noi siamo membri leali dell’Ue”. DIPLOMATICI ESPULSI – I 24 diplomatici italiani che verranno espulsi dalla Russia? “Anch’io ho avuto questa informazione pochi minuti fa. Non bisogna interrompere i canali diplomatici, è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Guerra-Russia, sul proseguire nell’di, “noi vogliamo aiutare” il Paese “a, lofatto in passato equando sarà necessario”. Lo ha detto il premier Mario, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi. Si tratta di una decisione che vedi gli Stati membri dell’Ue “tutti insieme, è una decisione dell’Unione europea e noi siamo membri leali dell’Ue”. DIPLOMATICI ESPULSI – I 24 diplomatici italiani che verranno espulsi dalla Russia? “Anch’io ho avuto questa informazione pochi minuti fa. Non bisogna interrompere i canali diplomatici, è ...

