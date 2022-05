Stellantis pronta a sbarcare in India (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stellantis è pronta a sbarcare in India. L’amministratore delegato del gruppo Carlos Tavares ha sottolineato l’importanza strategica del Paese per la società nata dalla fusione di FCA e PSA e l’intento di sviluppare le attività operative nel Paese nell’ambito del piano strategico globale “Dare Forward 2030”. Dal 2015, le società confluite in Stellantis hanno investito L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 18 maggio 2022)in. L’amministratore delegato del gruppo Carlos Tavares ha sottolineato l’importanza strategica del Paese per la società nata dalla fusione di FCA e PSA e l’intento di sviluppare le attività operative nel Paese nell’ambito del piano strategico globale “Dare Forward 2030”. Dal 2015, le società confluite inhanno investito L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Stellantis pronta a sbarcare in India: Stellantis è pronta a sbarcare in India. L’amministrato… - autoclub_group : #AlfaRomeoStelvio?? è in Pronta Consegna. Performance, versatilità, comodità e tecnologia: un’esperienza di guida c… -