Serena Lugli e la Natura che insegna la realtà

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il 24 maggio alle 16 inaugura allo Spazio il Laboratorio nel cuore di Trastevere a Roma, la mostra De rerumdi. Cura l’allestimento Roberta Melasecca. L’artista presenta la recente produzione che ha approfondito negli ultimi anni le tecniche della collografia. Tuttavia non ha tradito la predilezione per il collage. L’esposizione è visitabile

Advertising

Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Il giorno 24 maggio 2022 alle ore 16.00 inaugura, presso lo Spazio Il Laboratorio nel cuore di Trastevere a Roma, la mo… - Gazzettadiroma : Il giorno 24 maggio 2022 alle ore 16.00 inaugura, presso lo Spazio Il Laboratorio nel cuore di Trastevere a Roma, l… -

EZ Rome - Roma quotidiana

In chiusuraForlati, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza di Unife. Partecipano ... Oviedo), Khrystyna Gavrysh (Unife), Olivia Guaraldo (Univr - Centro Hannah Arendt), Daniele(...Sarà un crescendo di emozioni enostalgia in un'atmosfera intima e sognante, una serata che ... A dirigere il cora sarà il maestro Francesco Costa mentre regia, disegnoe le immagini ... Serena Lugli 'De rerum natura' presso Spazio Il Laboratorio Il 24 maggio alle 16 inaugura allo Spazio Il Laboratorio nel cuore di Trastevere a Roma, la mostra De rerum natura di Serena Lugli. Cura l’allestimento Roberta Melasecca. L’artista presenta la recente ...Non una novità visto che Serena Williams ha vinto gli Australian Open nel 2017 ... Non per tutte è andata bene: Lara Lugli ha raccontato la sua vicenda lo scorso anno, niente stipendio per lei incinta ...