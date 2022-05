Proroga della “Decontribuzione Sud”, question time con la ministra Carfagna (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 18 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per Prorogare l’agevolazione nota come “Decontribuzione Sud” nell’ottica di assicurare un sostegno strutturale all’occupazione nel Mezzogiorno (Galizia – M5S); sulle iniziative in relazione alle criticità connesse all’erogazione dei finanziamenti destinati al rilancio del Mezzogiorno, con particolare riferimento al rispetto della soglia del 40 per cento prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (De Luca – PD). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 18 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Laper il Sud e la Coesione territoriale, Mara, risponderà a interrogazioni sulle iniziative perre l’agevolazione nota come “Sud” nell’ottica di assicurare un sostegno strutturale all’occupazione nel Mezzogiorno (Galizia – M5S); sulle iniziative in relazione alle criticità connesse all’erogazione dei finanziamenti destinati al rilancio del Mezzogiorno, con particolare riferimento al rispettosoglia del 40 per cento prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (De Luca – PD). L'articolo L'Opinionista.

