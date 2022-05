Milan, Krunic convince sempre di più: prende corpo l’idea del rinnovo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, le ottime prestazioni di Rade Krunic potrebbero essere premiate con un rinnovo di contratto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 18 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, le ottime prestazioni di Radepotrebbero essere premiate con undi contratto

Advertising

Alemilanista86 : RT @FratelliRosson: Secondo @cmdotcom Rade #Krunic in odor di rinnovo. Il bosniaco ha un contratto in scadenza con il #Milan nel 2024 e la… - FratelliRosson : Secondo @cmdotcom Rade #Krunic in odor di rinnovo. Il bosniaco ha un contratto in scadenza con il #Milan nel 2024 e… - cmdotcom : #Milan , Pioli non rinuncia a #Krunic : tentazione con il #Sassuolo . E il rinnovo prende forma… - zazoomblog : Milan Pioli non rinuncia a Krunic: tentazione con il Sassuolo. E il rinnovo prende forma - #Milan #Pioli #rinuncia… - sportli26181512 : Milan, Pioli non rinuncia a Krunic: tentazione con il Sassuolo. E il rinnovo prende forma: 'I giocatori come lui so… -